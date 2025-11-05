Cinque libri di economia e finanza usciti nel 2025
In Italia l’alfabetizzazione finanziaria resta ancora oggi un problema. Il quarto rapporto Edufin Index, l’Osservatorio su consapevolezza e comportanti degli italiani presentato da Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, ha testimoniato che appena il 40 per cento della popolazione conosce e agisce consapevolmente nella gestione del proprio patrimonio. Come rimediare? Lasciandosi aiutare da esperti e informandosi personalmente, magari leggendo qualche libro dedicato al settore. Ecco cinque pubblicazioni del 2025 che spaziano dalle criptovalute agli investimenti personali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
?Nelle serialità televisiva contemporanea i #libri non sono semplici accessori di scena. Spesso compaiono inquadrati con una precisione che tradisce intenzione: definiscono psicologie, genealogie simboliche, tensioni interiori. Ecco cinque esempi: - X Vai su X
Iniziano oggi le presentazioni del progetto SCEGLILIBRO (ormai alla sua settima edizione!) alle classi quinte della primaria e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Cles: cinque libri che ragazze e ragazzi potranno venire a prendere in bibl - facebook.com Vai su Facebook
Cinque libri per capire meglio l’economia - Tasse, Pil e inflazione: concetti chiave, ma per molti difficili da comprendere. Secondo msn.com