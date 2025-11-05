Freschi di stampa, amati dal pubblico internazionale e perfetti per finire sotto l’albero di parenti o di amici. I libri sono idee perfette per il Natale, tra i regali più amati e apprezzati da adulti e bambini. Ecco qualche spunto tra le nuove uscite sia in campo internazionale, tra cui due attesissimi ritorni, sia nel panorama italiano che spaziano fra i generi. . L’ultimo segreto, il ritorno in libreria di Dan Brown. A inizio settembre è tornato uno degli autori più attesi a livello mondiale. Otto anni dopo il suo ultimo romanzo, Origin, Dan Brown ha infatti pubblicato L’ultimo segreto, nuova avventura dello studioso e simbolista Robert Langdon, che al cinema ha avuto il volto di Tom Hanks. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cinque libri appena usciti da regalare a Natale 2025