Cinque indirizzi da mettere in agenda per novembre | Il Ronco a Garlate Lecco Flamel a Lugano Kum – The Padel Resort a Como Il Corazziere a Merone Como e Cannavacciuolo Laqua by The Lake a Pettenasco Novara
I n un antico casolare molto ben restaurato, sulle colline sopra Garlate, c’è questo bel ristorante, Il Ronco, cuore di una tenuta con olivi, castagni, un bell’orto, un grande pollaio e capre, pecore e asini. La vista su lago di Como (ramo di Lecco) è meravigliosa. Leggi anche › Cinque ristoranti da provare a ottobre 2025 Nel cuore di Lugano c’è Flamel, un locale insolito ma piacevole e moderno; fatto per attirare giovani e goumet, amanti dell’aperitivo e dei cocktail. Si entra nel mixology Bar dove vengono proposti cocktail creati con ingredienti assolutamente “naturali” e locali. Si passa poi al bel ristorante, con cucina a vista dove “opera” dal 2021 Marco Piatti, che propone una cucina “immaginifica” e sperimentale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
Porcellane eleganti, scones caldi e atmosfere da romanzo inglese: in Italia l’afternoon tea conquista salotti, hotel e bistrot di charme. Dalla tradizione vittoriana al glamour contemporaneo, cinque indirizzi per vivere il rito del tè come non l’hai mai fatto - facebook.com Vai su Facebook
Cinque indirizzi da mettere in agenda per ottobre: MiHo a Sarzana (SP), Cenacolo dei Pittori a Besana Brianza (MB), LeBolle a Stresa, Finger’s Roma e Moncucchetto a Lugano - X Vai su X