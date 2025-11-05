Cinque indirizzi da mettere in agenda per novembre | Il Ronco a Garlate Lecco Flamel a Lugano Kum – The Padel Resort a Como Il Corazziere a Merone Como e Cannavacciuolo Laqua by The Lake a Pettenasco Novara

I n un antico casolare molto ben restaurato, sulle colline sopra Garlate, c’è questo bel ristorante, Il Ronco, cuore di una tenuta con olivi, castagni, un bell’orto, un grande pollaio e capre, pecore e asini. La vista su lago di Como (ramo di Lecco) è meravigliosa. Leggi anche › Cinque ristoranti da provare a ottobre 2025 Nel cuore di Lugano c’è Flamel, un locale insolito ma piacevole e moderno; fatto per attirare giovani e goumet, amanti dell’aperitivo e dei cocktail. Si entra nel mixology Bar dove vengono proposti cocktail creati con ingredienti assolutamente “naturali” e locali. Si passa poi al bel ristorante, con cucina a vista dove “opera” dal 2021 Marco Piatti, che propone una cucina “immaginifica” e sperimentale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

