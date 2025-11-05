Cinema in classe | Webinar gratuito in collaborazione con UCI Cinemas Per Infanzia e Primaria

Orizzontescuola.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa “Il cinema in classe”, organizzata in collaborazione con UCI Cinemas, nasce con l’obiettivo di accompagnare gli studenti nel loro percorso scolastico e di crescita, trasmettendo valori umani e sociali attraverso uno strumento vicino alla loro sensibilità: il cinema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

