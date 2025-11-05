Cinema al via a Roma Il grande cinema italiano restaurato
Roma, 5 nov. (askanews) – Il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, insieme al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, collabora alla rassegna cinematografica “Il grande cinema italiano restaurato” in programma dal 9 al 30 novembre all’Auditorium del MAXXI di Roma. Tutte le proiezioni avranno inizio alle 11.30 e l’avvio dell’iniziativa sarà domenica 9 novembre con la proiezione del capolavoro di Federico Fellini “La dolce vita” (1960) introdotto da Laura Delli Colli (Presidente del SNGCI). Un affresco visionario della Roma degli anni ’60 in cui Fellini racconta, tra mondanità e malinconia, la crisi di senso di un’epoca alla ricerca della felicità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Martedì 11 novembre ore 21 anteprima con cast de Il Maestro! Vivi insieme a Pierfrancesco Favino e il regista Andrea Di Stefano la magia della storia sul grande schermo martedì 11 novembre ore 21 The Space Cinema Roma Moderno htt - facebook.com Vai su Facebook
Roma, al via la rassegna “Il grande cinema italiano restaurato” al MAXXI - Dal 9 al 30 novembre, l’Auditorium del MAXXI di Roma ospita la rassegna “Il grande cinema italiano restaurato”, un evento promosso ... Lo riporta msn.com
Cinema, al via a Roma "Il grande cinema italiano restaurato" - Il Centro Sperimentale di Cinematografia - Come scrive spettacoli.tiscali.it
CINETECA NAZIONALE-MAXXI: AL VIA "IL GRANDE CINEMA ITALIANO RESTAURATO" (1) - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, collabora alla rassegna cinematografica intitolata “Il grande ... 9colonne.it scrive