Cinema al via a Roma Il grande cinema italiano restaurato

Roma, 5 nov. (askanews) – Il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, insieme al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, collabora alla rassegna cinematografica “Il grande cinema italiano restaurato” in programma dal 9 al 30 novembre all’Auditorium del MAXXI di Roma. Tutte le proiezioni avranno inizio alle 11.30 e l’avvio dell’iniziativa sarà domenica 9 novembre con la proiezione del capolavoro di Federico Fellini “La dolce vita” (1960) introdotto da Laura Delli Colli (Presidente del SNGCI). Un affresco visionario della Roma degli anni ’60 in cui Fellini racconta, tra mondanità e malinconia, la crisi di senso di un’epoca alla ricerca della felicità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

