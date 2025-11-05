Cinema Addiction al via con la versione restaurata di Stalker di Andrej Tarkovskij
Con la versione restaurata di “Stalker” di Andrej Tarkovskij, giovedì 6 novembre alle 20.30, si apre la serie di proiezioni autunnali di “Cinema Addiction”, il ciclo di proiezioni ideato da Apulia Film Commission, fondato sulla qualità delle visioni e sulla varietà dei linguaggi dell’arte. 🔗 Leggi su Baritoday.it
