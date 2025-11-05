Cinecittà blitz interforze nel fortino dei latinos | scatta lo sgombero

Vasta operazione interforze all'alba di oggi a Cinecittà, nel quadrante sud-est della Capitale, dove le forze dell'ordine hanno dato il via al primo step di sgombero dei lotti abusivamente occupati da gruppi di cittadini latinoamericani. Il blitz, coordinato da un dirigente della Questura di Roma, ha visto la partecipazione congiunta di agenti della polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, vigili del fuoco e personale degli uffici territoriali. L'intervento, scattato in via Eudo Giulioli, ha portato al sequestro preventivo di otto appartamenti su sedici, su disposizione della competente autorità giudiziaria.

