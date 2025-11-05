Cinecittà arriva il sì alla riqualificazione dell’impianto sportivo di via Pellegrini
Il progetto di fattibilità economica è stato approvato. La giunta Laddaga ha sottoscritto l’impegno, già annunciato nell’ottobre del 2024, di riqualificare il vecchio impianto sportivo di via Francesco Pellegrini.I fondi per riqualificare l'impiantoL’atto che sancisce il passo in avanti, rispetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
