Cinecittà arriva il sì alla riqualificazione dell’impianto sportivo di via Pellegrini

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto di fattibilità economica è stato approvato. La giunta Laddaga ha sottoscritto l’impegno, già annunciato nell’ottobre del 2024, di riqualificare il vecchio impianto sportivo di via Francesco Pellegrini.I fondi per riqualificare l'impiantoL’atto che sancisce il passo in avanti, rispetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Cinecitt224 Arriva S236 Riqualificazione