Cilea Quartet | tutto l' incanto della musica classica nella Terrazza del MArRC

Il Cilea Quartet, quartetto d’archi formato dai solisti e dalle prime parti dell’OTC, si esibiranno domani, giovedì 6 novembre alle ore 18, alla Terrazza del MArRC, e sarà l’ultimo concerto al Museo Archeologico Nazionale per il Cilea Opera Festival. Sull’affaccio più suggestivo della città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it