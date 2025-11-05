Tutto pronto per gli Europei di ciclocross 2025. La rassegna continentale si svolgerà l ‘8 ed il 9 novembre in Belgio, a Middelkerke, in un circuito tecnico e sabbioso. Sarà un’edizione da record, con ben 25 nazioni rappresentate e 283 atleti che si sfideranno in una due giorni spettacolare. Saranno sei i titoli europei in palio, divisi nelle categorie Junior, Under ed Elite. L’Italia punta ad essere protagonista in uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario. Non sarà facile confrontarsi con le migliori nazioni europee ma il Bel Paese potrà comunque contare su diverse pedine importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross, i convocati dell’Italia per gli Europei 2025 di Middelkerke