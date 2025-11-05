Ciclista investito e ucciso La figlia di Ettore Pausini | Era buono e generoso Ora l’assassino paghi

Mio padre era una persona colta, buona e generosa. È stato un padre attento e premuroso con cui si poteva parlare di tutto. Sempre attento alle persone con cui sapeva comunicare, dotato di empatia per i più deboli senza giudizi e preconcetti. È mancato il giorno dell’anniversario della morte di Pasolini delle cui opere e pensieri parlavamo spesso. Lascia un vuoto immenso. Spero che l’assassino paghi per il suo reato". Sono le parole di Sabrina, figlia di Ettore Pausini, il 78enne originario di Solarolo che domenica alle 13.30 è stato investito e ucciso da un pirata della strada. Il ragazzo alla guida - un 29enne moldavo, incensurato e lavoratore nel campo di traslochi e arredamenti - è andato a costituirsi il giorno successivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

