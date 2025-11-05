Ciclismo su pista Elia Viviani sarà presente alla Sei Giorni di Gand 2025

Dopo i Mondiali di ciclismo su pista 2025, la parola fine sulla carriera di Elia Viviani non è ancora stata scritta. Il “profeta”, reduce dall’incredibile oro nella corsa ad eliminazione a Santiago del Cile, tornerà in pista dal 18 al 23 novembre in Belgio. L’occasione è la Sei Giorni di Gand 2025, evento disputato nel Velodrome Kuipke che prevede ben cinque prove. Per l’italiano si tratta della gara conclusiva di una carriera di primissimo piano, di cui l’ultima affermazione è stata proprio la prova ad eliminazione mondiale. Per concludere la sua avventura nel mondo del ciclismo, Viviani ha deciso di gareggiare nella Madison al fianco del belga Jasper De Buyst, suo compagno di squadra alla Lotto, organizzatrice dell’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, Elia Viviani sarà presente alla Sei Giorni di Gand 2025

