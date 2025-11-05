Ciclismo crono a squadre Under 23 Alunni vince il tricolore

Sport.quotidiano.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande soddisfazione per l’Umbria del ciclismo che continua a raccogliere consensi in giro per l’Italia e per il Mondo. L’ultima arriva dal perugino Tommaso Alunni (classe 2005), che a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, ha ottenuto il titolo italiano nella cronometro a squadre categoria under 23. Una grande soddisfazione per l’atleta originario di Ponte San Giovanni. "Abbiamo sorpreso tutti – racconta Alunni – perché nessuno si aspettava una nostra vittoria. Erano presenti squadre più attrezzate, che puntano ad ottenere il gradino più alto del podio". Un successo arrivato con la divisa della Team Technipes, società di livello dell’Emilia Romagna e in compagnia di Cattani, Meccia e Martini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo crono a squadre under 23 alunni vince il tricolore

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, crono a squadre. Under 23. Alunni vince il tricolore

Argomenti simili trattati di recente

ciclismo crono squadre underCiclismo, crono a squadre. Under 23. Alunni vince il tricolore - Grande soddisfazione per l’Umbria del ciclismo che continua a raccogliere consensi in giro ... Scrive sport.quotidiano.net

Mondiali ciclismo, festa Spagna negli Under 23: vince Romeo su Christen - I Mondiali di ciclismo su strada in Svizzera eleggono altri due re a cronometro: Paul Seixas e Ivan Romeo. gazzetta.it scrive

Lorenzo Finn ha vinto i Mondiali di ciclismo nella categoria Under 23, dove era il più giovane in gara - Il diciottenne italiano Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso in Ruanda. ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Crono Squadre Under