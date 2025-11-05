Ciclismo crono a squadre Under 23 Alunni vince il tricolore
Grande soddisfazione per l’Umbria del ciclismo che continua a raccogliere consensi in giro per l’Italia e per il Mondo. L’ultima arriva dal perugino Tommaso Alunni (classe 2005), che a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, ha ottenuto il titolo italiano nella cronometro a squadre categoria under 23. Una grande soddisfazione per l’atleta originario di Ponte San Giovanni. "Abbiamo sorpreso tutti – racconta Alunni – perché nessuno si aspettava una nostra vittoria. Erano presenti squadre più attrezzate, che puntano ad ottenere il gradino più alto del podio". Un successo arrivato con la divisa della Team Technipes, società di livello dell’Emilia Romagna e in compagnia di Cattani, Meccia e Martini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
SportPerugia. . L’Umbria del ciclismo continua a raccogliere consensi in giro per l’Italia e il Mondo L’ultima soddisfazione arriva dal perugino #TommasoAlunni, che il 18 ottobre a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, ha ottenuto il titolo italiano per qua - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, crono a squadre. Under 23. Alunni vince il tricolore - Grande soddisfazione per l’Umbria del ciclismo che continua a raccogliere consensi in giro ... Scrive sport.quotidiano.net
Mondiali ciclismo, festa Spagna negli Under 23: vince Romeo su Christen - I Mondiali di ciclismo su strada in Svizzera eleggono altri due re a cronometro: Paul Seixas e Ivan Romeo. gazzetta.it scrive
Lorenzo Finn ha vinto i Mondiali di ciclismo nella categoria Under 23, dove era il più giovane in gara - Il diciottenne italiano Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso in Ruanda. ilpost.it scrive