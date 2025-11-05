Grande soddisfazione per l’Umbria del ciclismo che continua a raccogliere consensi in giro per l’Italia e per il Mondo. L’ultima arriva dal perugino Tommaso Alunni (classe 2005), che a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, ha ottenuto il titolo italiano nella cronometro a squadre categoria under 23. Una grande soddisfazione per l’atleta originario di Ponte San Giovanni. "Abbiamo sorpreso tutti – racconta Alunni – perché nessuno si aspettava una nostra vittoria. Erano presenti squadre più attrezzate, che puntano ad ottenere il gradino più alto del podio". Un successo arrivato con la divisa della Team Technipes, società di livello dell’Emilia Romagna e in compagnia di Cattani, Meccia e Martini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, crono a squadre. Under 23. Alunni vince il tricolore