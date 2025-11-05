Ciak per La regola dell’amico Si gira all’aeroporto di Fano

Per un giorno, l’aeroporto “Enzo e Walter Omiccioli“ di Fano si è trasformato in un set cinematografico. Ieri, infatti, la città della Fortuna ha ospitato una delle scene del film La regola dell’amico, la nuova commedia romantica diretta e interpretata da Giampaolo Morelli, con Ilaria Spada tra i protagonisti. Una giornata diversa dal solito, in cui le traiettorie dei voli si sono intrecciate con quelle del cinema. Allo scalo fanese sono arrivate troupe, tecnici e attori per girare una sequenza che farà parte del lungometraggio ambientato interamente nelle Marche, prodotto dalla Italian International Film del gruppo Lucisano Media Group, in collaborazione con RAI Cinema e con il sostegno della Regione Marche e della Film Commission. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

