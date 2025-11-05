Ci saranno più controlli in Gae Aulenti

Sarà più sorvegliata piazza Gae Aulenti a Milano, teatro nei giorni scorsi dell’accoltellamento della manager 43enne di Finlombarda. Il fatto è stato deciso durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia con la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

