Ci saranno più controlli di polizia e carabinieri in Gae Aulenti

Sarà più sorvegliata piazza Gae Aulenti a Milano, teatro nei giorni scorsi dell’accoltellamento della manager 43enne di Finlombarda. Il fatto è stato deciso durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia con la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

