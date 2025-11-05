' Christmas Brunch' al Claff

Cataniatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento natalizio da non perdere al CLAFF (Coffee Lab and Fusion Food) di Via Firenze 233 con il 'Christmas Brunch' ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 fino al 6 gennaio 2026. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 095-0904265. 15€ brunch, bevanda e dolce. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Christmas Brunch Claff