Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ultima partita di campionato ha offerto segnali contrastanti per l’ Inter. Da un lato, la vittoria e le conferme di alcuni protagonisti hanno restituito fiducia all’ambiente nerazzurro. Dall’altro, alcune prestazioni individuali hanno alimentato dubbi e riflessioni interne. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Cristian Chivu sta gestendo con attenzione le rotazioni sulle fasce, in particolare quelle che coinvolgono Denzel Dumfries e Federico Dimarco, due pedine fondamentali per l’equilibrio del suo 3-5-2. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, un problema complica le rotazioni: svelato il motivo