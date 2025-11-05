Chivu Inter spunta una contraddizione rispetto a un mese fa | il motivo

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Le parole di Cristian Chivu pronunciate nella conferenza stampa della vigilia di Inter Kairat Almaty hanno rimbalzato su tutti i quotidiani di oggi. Tra questi, La Repubblica ha evidenziato un passaggio in particolare, nel quale il tecnico rumeno ha mostrato un cambio di prospettiva rispetto alle dichiarazioni rilasciate solo poche settimane fa. Se a inizio ottobre Chivu aveva insistito sulla necessità di mantenere solidità difensiva — «l’importante è non prenderle» —, stavolta ha sorpreso con una frase che va in direzione opposta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, spunta una contraddizione rispetto a un mese fa: il motivo

