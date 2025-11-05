Chivu cambia l’attacco per Inter Kairat? Il tecnico parte da una certezza e studia le alternative

In vista della sfida di Champions League di questa sera contro il Kairat Almaty, il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, prepara alcune rotazioni, pur confermando Lautaro Martínez al centro dell'attacco. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, al fianco dell'argentino è pronto a tornare titolare il giovane Pio Esposito. La coppia, già protagonista a Bruxelles con un gol a testa, si riforma. Questo "curioso 'lascia e piglia'" tra Esposito e Ange-Yoan Bonny per il ruolo di spalla di Lautaro sta finora funzionando a meraviglia.

