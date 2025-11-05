Chivu a Prime | Lautaro è il nostro leader deve solo sorridere e continuare a fare la storia dell’Inter

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Chivu a Prime, le parole dell’allenatore nerazzurro prima di Inter Kairat: «Rispettiamo la competizione, vogliamo vincere». Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Inter Kairat Almaty, Cristian Chivu ha parlato delle sue scelte di formazione e dello stato d’animo della squadra alla vigilia della quarta gara di Champions League. « Se fosse così semplice fare tanti gol, li faremmo sempre. Noi dobbiamo rispettare la competizione e fare di tutto per vincerla. Davanti giocheranno Pio Esposito e Lautaro Martínez perché sono compatibili. Per un mese ho avuto solo tre attaccanti e ora è giusto fare delle rotazioni », ha spiegato il tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu a prime lautaro 232 il nostro leader deve solo sorridere e continuare a fare la storia dell8217inter

© Internews24.com - Chivu a Prime: «Lautaro è il nostro leader, deve solo sorridere e continuare a fare la storia dell’Inter»

Altre letture consigliate

Attacco a Lautaro dalla tribuna, Chivu sbotta: la reazione rabbiosa del mister - Domani sera i nerazzurri sono attesi dalla trasferta insidiosa di Cagliari che &#232; addirittura sopra in classifica visto il buonissimo inizio di stagione. Riporta calciomercato.it

Inter, Chivu a tutto Lautaro. Torna dopo l’avviso ai tifosi - Il Chivu che non ti aspetti, o forse sì, spunta da un video social registrato da un tifoso, alla Pinetina, a metà settimana e rimbalzato in prima pagina proprio alla vigilia della partita di Cagliari. Scrive ilgiornale.it

"Andatevene a Milanello": Lautaro attaccato, Chivu alta tensione con tifosi Inter - L'Inter prepara la sfida al Cagliari in programma sabato 27 alla Unipol Domus e valida per la quinta giornata di campionato. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Prime Lautaro 232