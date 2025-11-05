Chivu a Prime | Lautaro è il nostro leader deve solo sorridere e continuare a fare la storia dell’Inter
di Dario Bartolucci Chivu a Prime, le parole dell’allenatore nerazzurro prima di Inter Kairat: «Rispettiamo la competizione, vogliamo vincere». Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Inter Kairat Almaty, Cristian Chivu ha parlato delle sue scelte di formazione e dello stato d’animo della squadra alla vigilia della quarta gara di Champions League. « Se fosse così semplice fare tanti gol, li faremmo sempre. Noi dobbiamo rispettare la competizione e fare di tutto per vincerla. Davanti giocheranno Pio Esposito e Lautaro Martínez perché sono compatibili. Per un mese ho avuto solo tre attaccanti e ora è giusto fare delle rotazioni », ha spiegato il tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com
