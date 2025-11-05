Chivu a Prime | Dopo Napoli si è vista la reazione Thuram ci è mancato tanto! Non parlo mai di turnover per un motivo
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del match di Champions contro il Kairat Almaty. Intervistato da Prime Video nel giorno di Inter Kairat Almaty, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così. PERCHÉ OGGI NON È FACILE? – « La Champions è questa, se sei arrivato nella fase a gironi vuol dire che qualcosa hai e bisogna rispettare questo. Una squadra che per arrivare in Champions ha fatto 4 turni preliminari e qualcosa di buono ha. Ha eliminato Slovan, Celtic, bisogna stare sempre con le antenne dritte, le partite non sono mai semplici ». 🔗 Leggi su Internews24.com
La Juve a Spalletti, kdb si opera, Chivu deve ripartire subito Martedì 28 ottobre 2025 #rassegnastampa #edicola #giornali #sport #calcio #football Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine dei giornali sportivi in edicola oggi in Italia.
Nelle prime 20 panchine di #SerieA la differenza fra #Conte e #Chivu sta tutta in... #NapoliInter #Napoli #Inter
Chivu: "Thuram mancato tanto per un aspetto. Dopo Napoli vista reazione, turnover non esiste"
Chivu lo esalta dopo Inter-Fiorentina: "Abbiamo in casa un giocatore forte"
Inter, Chivu dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Reazione importante dopo Napoli, ma primo tempo troppo lezioso" - L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Calhanoglu?