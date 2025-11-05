Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del match di Champions contro il Kairat Almaty. Intervistato da Prime Video nel giorno di Inter Kairat Almaty, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così. PERCHÉ OGGI NON È FACILE? – « La Champions è questa, se sei arrivato nella fase a gironi vuol dire che qualcosa hai e bisogna rispettare questo. Una squadra che per arrivare in Champions ha fatto 4 turni preliminari e qualcosa di buono ha. Ha eliminato Slovan, Celtic, bisogna stare sempre con le antenne dritte, le partite non sono mai semplici ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu a Prime: «Dopo Napoli si è vista la reazione, Thuram ci è mancato tanto! Non parlo mai di turnover per un motivo»