Chiuso un noto fast food | trovate blatte e altri insetti in tutti i locali ispezionati dai carabinieri

I carabinieri del Nas di Catania, hanno eseguito dei nuovi controlli preventivi per garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva degli alimenti, ispezionando un noto fast food della provincia etnea. A causa delle gravi criticità riscontrate è stata disposta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

