Chiuso studio di tatuaggi e piercing a Viterbo | Carenze igienico-sanitarie

Il Comune di Viterbo ha disposto l'immediata sospensione e la contestuale chiusura di un'attività di tatuaggi e piercing situata nel quartiere Cappuccini. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un'ispezione della Asl che ha rilevato diverse non conformità.L'ordinanza dirigenziale fa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Chiuso anche il terzo set 16-25 in favore delle ospiti Studio 55 Ata vs Pall. Vobarno 0-3 Presto la foto gallery della serata #goAta - facebook.com Vai su Facebook

Incendio a Montebelluna. Studio di tatuaggi in fiamme, tanti danni. Il messaggio su Instagram: «Oggi chiuso, vi racconteremo» - Studio di tatuaggi a fuoco, il messaggio sui social: «Oggi chiuso, vi racconteremo». Da ilgazzettino.it

Vaiolo delle scimmie, un focolaio partito da uno studio di tatuaggi e piercing - Dopo che l'Oms ha dichiarato l'emergenza sanitaria globale e i casi continuano a crescere in tutto il mondo, arriva l'allarme per ... Lo riporta leggo.it

Vaiolo scimmie, contagio potrebbe avvenire attraverso tatuaggi e piercing. Lo studio - La trasmissione del vaiolo delle scimmie potrebbe avvenire anche durante l'esecuzione di un tatuaggio o di un piercing nel caso in cui gli strumenti utilizzati non siano stati adeguatamente ... Secondo tg24.sky.it