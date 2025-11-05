Chiesa e abusi su minori Bari secondo focolaio in Puglia Il dossier che scuote le parrocchie

Baritoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si faceva chiamare don Gianni dalle sue vittime ma era stato spretato da anni “per gravi crimini contro l'infanzia”. La vicenda giudiziaria di Giovanni Trotta si è dipanata tra Bari e Foggia alcuni anni fa scuotendo l’intera regione. Pur essendo stato ridotto nel 2012 allo stato laicale dopo la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Abusi su minori, Card. O’Malley: “Chiesa promuove tutela e trasparenza”/ “Vittime e famiglie al primo posto” - Abusi su minori e Chiesa, il cardinale Sean O’Malley, tra i fondatori della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori ha rilasciato una intervista ai media vaticani, nella quale ha fatto un ... Segnala ilsussidiario.net

chiesa abusi minori bariNapoli, a Sant’Arcangelo a Baiano stop abusi nell’antica chiesa: «C’è l’ordine di demolizione» - Si avvia alla conclusione, la lunga storia dell’occupazione e degli abusi edilizi piovuti a raffica negli anni sulla chiesa del VI secolo di Sant’Arcangelo a Baiano, nel cuore ... Lo riporta ilmattino.it

Abusi e tutela dei minori: che cosa dice il rapporto del Vaticano - Un cammino di conversione e trasparenza che accelera, con una struttura sempre più solida e un impegno che diventa sempre più concreto, cresce, soprattutto, la prossimità nei confronti delle vittime. Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Abusi Minori Bari