Chiesa e abusi su minori Bari secondo focolaio in Puglia Il dossier che scuote le parrocchie

Si faceva chiamare don Gianni dalle sue vittime ma era stato spretato da anni “per gravi crimini contro l'infanzia”. La vicenda giudiziaria di Giovanni Trotta si è dipanata tra Bari e Foggia alcuni anni fa scuotendo l’intera regione. Pur essendo stato ridotto nel 2012 allo stato laicale dopo la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Chiesa riformata svizzera, al via uno studio indipendente sugli abusi al suo interno. Risultati entro il 2027 - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta del Washington Post: accuse di abusi contro l’arcivescovo della Chiesa anglicana del Nordamerica - X Vai su X

Abusi su minori, Card. O’Malley: “Chiesa promuove tutela e trasparenza”/ “Vittime e famiglie al primo posto” - Abusi su minori e Chiesa, il cardinale Sean O’Malley, tra i fondatori della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori ha rilasciato una intervista ai media vaticani, nella quale ha fatto un ... Segnala ilsussidiario.net

Napoli, a Sant’Arcangelo a Baiano stop abusi nell’antica chiesa: «C’è l’ordine di demolizione» - Si avvia alla conclusione, la lunga storia dell’occupazione e degli abusi edilizi piovuti a raffica negli anni sulla chiesa del VI secolo di Sant’Arcangelo a Baiano, nel cuore ... Lo riporta ilmattino.it

Abusi e tutela dei minori: che cosa dice il rapporto del Vaticano - Un cammino di conversione e trasparenza che accelera, con una struttura sempre più solida e un impegno che diventa sempre più concreto, cresce, soprattutto, la prossimità nei confronti delle vittime. Riporta avvenire.it