chiedono soldi a nome di raggi di speranza

PISTOIA Raggi di Speranza in Stazione ha saputo che alcune persone in città chiedono soldi a suo nome, esibendo attestati di autorizzazione fasulli. L'invito è alla prudenza perché quelle persone non hanno niente a che fare con l'associazione. Per chi vuole donare ci sono altre modalità: recarsi alla sede in viale Vittorio Veneto 2 a Pistoia o effettuare un bonifico bancario. Le donazioni sono sempre gradite e utili. Chiunque si trovi in stato di reale necessità, sa che ogni lunedì mattina a Raggi di Speranza in Stazione la psicoterapeuta Loredana Renzi e la presidente Maria Scarpellino (nella foto) svolgono i colloqui individuali per stabilire le modalità di assistenza più idonea da dedicare a ciascuno: la formula prevalente consiste nella consegna di un tesserino di riconoscimento, che permette di ricevere ogni sera la busta con il cibo, ma è solo una delle tante modalità, offerte sempre in maniera gratuita a chi ne usufruisce, che Raggi ha organizzato per sostenere i senza dimora, come altri che si trovano in stato di indigenza.

