Chiara Francini apre la stagione degli Antei
Arezzo, 5 novembre 2025 – Prende il via venerdì 7 novembre ( ore 21:00) la stagione di prosa del Teatro degli Antei promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia che per il secondo anno consecutivo ha registrato un record di abbonamenti sottoscritti a conferma dell'alta qualità degli spettacoli in cartellone. Ad aprire il sipario sarà Chiara Francini che torna in scena per il sesto anno consecutivo con “Coppia Aperta, quasi spalancata”, grandissimo successo - oltre 100mila spettatori - prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, che la vede protagonista insieme ad Alessandro Federico, con la regia di Alessandro Tedeschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
