Chiamatemi per nome sul palco i 40 anni de La Casa della Roccia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un traguardo importante, quaranta anni di vita, impegno e accoglienza. La Casa sulla Roccia festeggia quest’anno i suoi 40 anni di attività con un evento speciale: la rappresentazione teatrale “Chiamatemi per nome”, uno spettacolo che nasce dalle esperienze vere di chi, nel corso del tempo, ha trovato in questa comunità un luogo di ascolto, di cura e di rinascita. Sul palco si alterneranno ospiti e operatori, protagonisti di un racconto corale che intreccia emozioni, difficoltà e conquiste quotidiane. “Chiamatemi per nome” non è solo uno spettacolo, ma un momento di condivisione autentica, un viaggio nell’umanità di chi ha saputo rimettersi in cammino grazie alla forza del gruppo e alla fiducia ritrovata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it