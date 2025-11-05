Chiamatemi per nome | La Casa sulla Roccia celebra 40 anni di rinascite e speranza

Un traguardo importante, quaranta anni di vita, impegno e accoglienza. La Casa sulla Roccia festeggia quest’anno i suoi 40 anni di attività con un evento speciale: la rappresentazione teatrale “Chiamatemi per nome”, uno spettacolo che nasce dalle esperienze vere di chi, nel corso del tempo, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

