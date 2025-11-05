Chiamarono ambulanza per finta | un giovane patteggia la pena ma il suo amico è irreperibile

Rimini, 5 novembre 2025 – Il video dello scandalo fece in un batter d’occhio il giro del Web. Persino il ministro Matteo Salvini arrivò a parlarne e a criticarlo duramente sui propri profili social. E, ancora oggi, cercando su Internet: “chiamano l’ambulanza”, il primo suggerimento di ricerca è: “per farsi dare un passaggio”. Una bravata, quella di chiamare il 118 fingendo un malore per “ottenere un passaggio” di ritorno a Riccione da Coriano, che è però costata a due 23enni di origini nordafricane e residenti in provincia di Milano più che la fama l’imputazione per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme presso l’Autorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

