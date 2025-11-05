Chiama la polizia dal Milanese e fa arrestare il padre | stava per uccidere la madre

Una chiamata da chilometri di distanza potrebbe aver salvato la vita di una donna. È arrivata dal Milanese, direttamente al 112. Al telefono una donna, figlia di una coppia residente a Caserta. Spiega che il padre le ha detto al telefono di “voler uccidere” la madre. Figlia salva la madre a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

