Chi sono i cani dal mantello blu | quali sono le razze e come nasce questo raro colore del pelo

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pelo blu di alcune razze di cani in realtà è un grigio che degrada in sfumature di argento e che ad occhio umano sembra essere appunto di colore blu. Il motivo per cui un cane assume questo aspetto è dovuto ad una mutazione genetica. Tra le razze "più famose" ci sono il Weimaraner, l'Alano e diverse altre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

