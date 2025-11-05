Chi l’ha visto anticipazioni del 5 novembre | il ritrovamento della donna scomparsa

Stasera mercoledì 5 novembre Federica Sciarelli conduce un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. La puntata in onda si apre con una forte emozione, in quanto c’è un risvolto importante: a un anno dalla scomparsa, una donna è stata ritrovata viva dal programma. Oltre alla storia della donna, si torna sul caso di Alessandro Venturelli, che si è allontanato ormai cinque anni fa da Sassuolo e su cui il programma cerca di fare luce, dopo la segnalazione ricevuta da Torino. Ecco le anticipazioni. Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 5 novembre. Dopo un anno dalla scomparsa, Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che svolge sempre un ottimo servizio pubblico, ha ritrovato una donna. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi l’ha visto, anticipazioni del 5 novembre: il ritrovamento della donna scomparsa

Argomenti simili trattati di recente

Andrea Sempio stasera a Chi l’ha Visto "Mi sento come un soldato in trincea", dichiara al programma di Rai 3 il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Ecco le anticipazioni di stasera, 22 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Chi l'ha visto?, le anticipazioni di stasera (mercoledì 15 ottobre): l'omicidio di Manuela Murgi... - X Vai su X

Anticipazioni “Chi l’ha visto?”, puntata del 5 novembre 2025: Alessandro Venturelli avvistato a Torino - ” ci sarà spazio per parlare del caso di Alessandro Venturelli e l’accoltellamento avvenuto a ... alfemminile.com scrive

'Chi l'ha visto?', anticipazioni del 5 novembre: la novità sul caso Alessandro Venturelli. Parla la mamma - In puntata il ritrovamento dell'uomo che ha ricevuto un'eredità dal padre che non ha mai conosciuto e l'arresto dell'aggressore che ha accoltellato una donna a Milano. Da libero.it

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 5 novembre 2025 - Federica Sciarelli dialoga con la madre di Alessandro Venturelli e parla della donna accoltellata a Milano da uno sconosciuto ... Segnala today.it