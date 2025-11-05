Chi era Markus Kirchler l' altoatesino morto nella tragedia in Nepal
San Genesio, Monaco e il Nepal, tre realtà unite dal dolore inconsolabile per la morte del 29enne Markus Kirchler, travolto e ucciso da una valanga nello stato asiatico. E nella comunità altoatesina il lutto è estremo perché la famiglia di Markus è ben conosciuta e ben voluta in paese. Lui viveva. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
