Chi è Zohran Mamdani nuovo sindaco socialista di New York

Mamdani, prossima fermata New York City Hall. La Grande Mela fin dalle le prime proiezioni dell’alba ha un nuovo sindaco: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato Democratico che si definisce “socialista”, con madre indiana e padre dell’Uganda, dove è nato. Elezione ratificata dallo scrutinio dei voti che evidenzia uno scarto di nove punti fra Mamdani e l’ex governatore democratico dello stato di New York, Andrew Cuomo, una vecchia volpe politica, appoggiato da Donald Trump ed Elon Musk, mentre il candidato repubblicano Curtis Sliwa non ha superato il 7% dei voti. Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano della città, il primo di origine sud-asiatica e il primo nato in Africa e quando entrerà in carica, il 1° gennaio, diventerà anche il sindaco più giovane della città da oltre un secolo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chi è Zohran Mamdani, nuovo sindaco socialista di New York

