Chi è Zohran Mamdani il nuovo sindaco socialista di New York
Zohran Mamdani è ufficialmente il nuovo sindaco di New York. A trentatré anni, il giovane politico di origini ugandesi è diventato il volto di una trasformazione storica per la città più complessa e simbolica d’America. La sua vittoria segna una cesura netta con l’ establishment democratico e con la tradizione moderata che ha dominato la politica municipale per decenni. È la prima volta che un musulmano e un esponente dichiarato del socialismo democratico conquista la guida della metropoli, aprendo un capitolo inedito nella storia politica statunitense. Da Kampala ad Astoria. Nato a Kampala nel 1991 da una famiglia di intellettuali in fuga dall’Uganda di Idi Amin, Mamdani è cresciuto tra Sudafrica e New York, dove la sua famiglia si è stabilita quando lui era bambino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
