NEW YORK – Il fenomeno Mamdani scuote la Grande Mela. La sua promessa di abbassare il costo della vita a New York ha conquistato un elettorato stremato da anni di rincari. Non solo i poveri, ma anche la classe media newyorkese non riesce più a sostenere le spese quotidiane. Tra le promesse elettorali del nuovo sindaco figurano il congelamento degli affitti per 2 milioni di cittadini, la creazione di supermercati comunali con prezzi calmierati, asili gratuiti fino ai 5 anni, autobus gratis e un salario minimo di 30 dollari all’ora entro il 2030. Zohran Mamdani, 34 anni, è nato a Kampala, in Uganda, ed è cresciuto a New York fin da bambino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York islamico e socialista

