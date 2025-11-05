Chi è Zohran Mamdani il nuovo sindaco di New York dopo le elezioni 2025

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zohran Mamdani, 34 anni, nuovo sindaco di New York, segna una svolta storica alla guida della città. Nato in Uganda da genitori indiani e membro dei Democratic Socialists, ha vinto le elezioni del 2025 con un forte supporto di giovani e progressisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

232 zohran mamdani nuovoNew York, il nuovo sindaco &#232; Zohran Mamdani (il primo musulmano): «Così si può sconfiggere Trump» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Scrive ilmattino.it

232 zohran mamdani nuovoZohran Mamdani, socialista pro-Pal e star dei social: chi &#232; il primo sindaco musulmano di New York - Bus gratis, affitti calmierati e tasse ai ricchi: le promesse in campagna elettorale. Lo riporta quotidiano.net

232 zohran mamdani nuovoChi &#232; Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York dopo le elezioni 2025 - Zohran Mamdani, 34 anni, nuovo sindaco di New York, segna una svolta storica alla guida della città. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Zohran Mamdani Nuovo