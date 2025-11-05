Chi è Zohran Mamdani il nuovo sindaco di New York dopo le elezioni 2025
Zohran Mamdani, 34 anni, nuovo sindaco di New York, segna una svolta storica alla guida della città. Nato in Uganda da genitori indiani e membro dei Democratic Socialists, ha vinto le elezioni del 2025 con un forte supporto di giovani e progressisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
