Chi è Viktoria Peroni la studentessa 20enne scomparsa in Toscana

Viktoria Peroni è scomparsa da Montalcino, in provincia di Siena. Non si hanno più notizie della ragazza di 20 anni dal 4 novembre. La prima notte di ricerche non ha prodotto alcun esito, tranne che per il ritrovamento degli occhiali della giovane nelle vicinanze della sua abitazione. Le ricerche. 🔗 Leggi su Today.it