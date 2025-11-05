Chi è Viktoria Peroni la studentessa 20enne scomparsa in Toscana
Viktoria Peroni è scomparsa da Montalcino, in provincia di Siena. Non si hanno più notizie della ragazza di 20 anni dal 4 novembre. La prima notte di ricerche non ha prodotto alcun esito, tranne che per il ritrovamento degli occhiali della giovane nelle vicinanze della sua abitazione. Le ricerche. 🔗 Leggi su Today.it
