Chi è Viktoria Peroni la studentessa 20enne scomparsa in Toscana

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viktoria Peroni è scomparsa da Montalcino, in provincia di Siena. Non si hanno più notizie della ragazza di 20 anni dal 4 novembre. La prima notte di ricerche non ha prodotto alcun esito, tranne che per il ritrovamento degli occhiali della giovane nelle vicinanze della sua abitazione. Le ricerche. 🔗 Leggi su Today.it

232 viktoria peroni studentessaSiena, scomparsa a Montalcino la 20enne Viktoria Peroni: ricerche in corso - "Alta un metro e settanta, pantaloni grigi e zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca. Lo riporta tg24.sky.it

232 viktoria peroni studentessaViktoria Peroni &#232; scomparsa, la studentessa di Montalcino senza cellulare: le ricerche in zona Acquabona - Viktoria Peroni, studentessa universitaria, ieri mattina si è allontanata da casa. Da msn.com

232 viktoria peroni studentessaVentenne scomparsa a Montalcino, ricerche in corso per Viktoria Peroni - La giovane si &#232; allontanata da casa senza cellulare, ricerche concentrate nei boschi intorno al paese in provincia di siena ... Lo riporta msn.com

