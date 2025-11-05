Chi è Roberto Goretti il nuovo direttore sportivo della Fiorentina
La Fiorentina riparte da Roberto Goretti: è lui il nuovo direttore sportivo, chiamato a colmare il vuoto dopo la separazione da Daniele Pradé, dimessosi sabato scorso prima della partita contro il Lecce. Scartata dunque le ipotesi dell’ex ds della Juventus Giuntoli e quella dell’ex romanista Petrachi. Questo il comunicato del club, che ha privilegiato quindi la soluzione interna: "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 202425, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola". Il primo passo per uscire dall'impasse è stato compiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola. - facebook.com Vai su Facebook
La #Fiorentina ha nominato Roberto Goretti nuovo direttore sportivo: prende il posto di Daniele Pradè. Ancora da sciogliere invece il nodo riguardo all'allenatore che succederà a Stefano Pioli - X Vai su X
Chi è Roberto Goretti il nuovo direttore sportivo della Fiorentina - Goretti passa da direttore tecnico a direttore sportivo. Segnala ilgiornale.it
Fiorentina, ufficiale la promozione di Goretti come nuovo direttore sportivo - Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: il club viola ha scelto lui come sostituto di Pradè ... Secondo gianlucadimarzio.com
Mercato Fiorentina, Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo - Attraverso un comunicato ufficiale la società gigliata ha annunciato il nuovo ds che prenderà il posto di Daniele Pradè ... Lo riporta msn.com