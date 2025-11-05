Chi è Roberto Goretti il nuovo direttore sportivo della Fiorentina

La Fiorentina riparte da Roberto Goretti: è lui il nuovo direttore sportivo, chiamato a colmare il vuoto dopo la separazione da Daniele Pradé, dimessosi sabato scorso prima della partita contro il Lecce. Scartata dunque le ipotesi dell’ex ds della Juventus Giuntoli e quella dell’ex romanista Petrachi. Questo il comunicato del club, che ha privilegiato quindi la soluzione interna: "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 202425, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola". Il primo passo per uscire dall'impasse è stato compiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

