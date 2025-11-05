Chi è Rama Duwaji moglie di Zohran Mamdani e nuova first lady di New York

New York, 5 novembre 2025 – Classe 1997, di origine siriana e musulmana ma nata negli USA, Rama Duwaji è la moglie del neo-eletto sindaco di New York Zohran Mamdani. Se il marito a 34 anni è il primo millennial a diventare sindaco della Grande Mela nonché il più giovane ad aver mai ricoperto la carica di sindaco in città, Duwaji è in assoluto prima first lady newyorkese che rientra pienamente in quella che oggi chiamiamo Gen Z. Probabilmente saranno proprio i ragazzi a sentirsi rappresentati nel migliore dei modi da questa giovanissima artista e attivista che, insieme al marito, fa già tendenza.

