Chi è Rama Duwaji la moglie del nuovo sindaco di New York | le origini il lavoro come illustratrice le battaglie sociali condivise con Mamdani

Con i suoi 34 anni, il neoeletto sindaco di New York Zohran Mamdani è il primo cittadino più giovane che la città abbia avuto in oltre un secolo. Lo stesso primato spetta anche alla moglie, la 28enne Rama Duwaji, prima “first lady” della Grande Mela appartenente alle Gen Z. Freschi di matrimonio, celebrato nel febbraio 2025 nel municipio di Manhattan, Mamdani e Duwaji si sono conosciuti quattro anni fa su Hinge, popolare app di incontri, e hanno annunciato il loro fidanzamento nell’ottobre 2024 su Instagram. Poco dopo, Mamdani ha lanciato la sua campagna per le elezioni del sindaco. Ieri, nel suo discorso dopo la vittoria, l’ha ringraziata così: « Non c’è nessun altro che vorrei al mio fianco in questo momento o in nessun altro momento ». 🔗 Leggi su Open.online