Chi è Rama Duwaji | dall’app di incontri a moglie del sindaco di New York senza sacrificare nulla
Al party celebrativo presso il Brooklyn Paramount Theater, Rama Duwaji ha compiuto il suo primo atto da first lady di New York, e lo ha fatto attraverso un look ben preciso. La moglie del neo eletto sindaco Zohran Mamdani, infatti, ha scelto un outfit discreto ma tutt’altro che casuale. Al contrario, ha portato sul palcoscenico un vero e proprio esercizio stilistico, pensato per incarnare l’inedita combinazione che rappresenta. Per celebrare la vittoria, forte dei suoi 28 anni, ha scelto un top nero senza maniche del designer palestinese Zeid Hijazi, in denim laserato con emblematici motivi tradizionali tatreez, abbinato a una gonna nera in velluto e pizzo firmata Ulla Johnson, quintessenza del boho-chic newyorkese, e orecchini silver della designer Eddie Borgo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggo. . Con la storica elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, anche Rama Duwaji è salita alla ribalta come nuova first lady della Grande Mela. Illustratrice di origini siriane, 28 anni, Rama incarna una generazione cosmopolita e impegnata, lont - facebook.com Vai su Facebook
Rama Duwaji, artista e pro-Pal: una moglie della GenZ per il trono di New York - X Vai su X
Meet Rama Duwaji, the Artist Who Met Zohran Mamdani on Hinge - packed crowd on a subway train from Astoria to New York City Hall, Rama Duwaji was on her way to get married. Secondo sg.news.yahoo.com
Meet Rama Duwaji, the Illustrator Who Met Zohran Mamdani on Hinge—and May Become NYC’s First Lady - From left to right, Mira Nair, Zohran Mamdani, Rama Duwaji and Mahmood Mamdani celebrate on stage during an election night gathering on June 24, 2025. Lo riporta time.com
When Your Hinge Date Is New York’s Mayoral Front-Runner - Rama Duwaji moved to the city to pursue a career in art, met a guy named Zohran Mamdani online, married him, and now could become the city’s first lady before her 30th birthday. Si legge su nytimes.com