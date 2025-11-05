Chi è Rama Duwaji | dall’app di incontri a moglie del sindaco di New York senza sacrificare nulla

Al party celebrativo presso il Brooklyn Paramount Theater, Rama Duwaji ha compiuto il suo primo atto da first lady di New York, e lo ha fatto attraverso un look ben preciso. La moglie del neo eletto sindaco Zohran Mamdani, infatti, ha scelto un outfit discreto ma tutt’altro che casuale. Al contrario, ha portato sul palcoscenico un vero e proprio esercizio stilistico, pensato per incarnare l’inedita combinazione che rappresenta. Per celebrare la vittoria, forte dei suoi 28 anni, ha scelto un top nero senza maniche del designer palestinese Zeid Hijazi, in denim laserato con emblematici motivi tradizionali tatreez, abbinato a una gonna nera in velluto e pizzo firmata Ulla Johnson, quintessenza del boho-chic newyorkese, e orecchini silver della designer Eddie Borgo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

