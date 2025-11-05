Chi è Rama Duwaji artista e moglie del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rama Duwaji, 28 anni, artista e illustratrice siriano-americana nata in Texas, è la moglie del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani. Riservata ma influente, è la prima first lady della Generazione Z nella storia della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

