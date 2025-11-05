Chi è oggi la compagna di Biagio Antonacci Paola Cardinale dopo Marianna Morandi

Da diversi anni Biagio Antonacci ha al suo fianco una nuova compagna, dopo essere stato a lungo legato a Marianna Morandi, figlia di Gianni, Biagio ha trovato un nuovo amore. La compagna di Biagio Antonaccisi chiama Paola Cardinale: dal 2014 è diventata la sua musa ispiratrice, la donna che appunto lo ispira nei suoi brani e nelle sue creazioni. Nonostante i due non siano sposati, tra loro l’amore è forte, e ha portato anche alla nascita di un figlio, Carlo, il terzo per il cantante originario di Milano. “Non mi sono mai sposato. Adesso sto con Paola, senza nessun legame formale” ha raccontato proprio Antonacci, spiegando di non aver bisogno di una firma su un “contratto” per ufficializzare l’amore che lo lega a Paola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

