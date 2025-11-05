Chi è Monica Michielotto la moglie di Umberto Tozzi | L’ho sposata 5 volte
Umberto Tozzi è sposato dal 1995 con Monica Michielotto con cui convive a Montecarlo dal 1991. Si sono sposati ben 5 volte: in chiesa (2 volte), in municipio, alle Mauritius e a Montecarlo. I due hanno avuto 2 figli: Gianluca e Natasha. Tozzi ha anche un altro figlio, Nicola Armando, avuto dalla relazione precedente con la friulana Serafina Scialò. "Ho avuto la fortuna di avere mia moglie, una persona fantastica, la persona più leale che abbia incontrato nella vita che, oltre a fare un sacco di cose per me – lavora con nostro figlio Gianluca alla produzione e al manageriato – ho avuto la fortuna di avere questo nucleo familiare fantastico.
