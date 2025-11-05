Chi è Michele Nicastri l’ingegnere insospettabile che ha confessato l’omicidio di Marco Veronese

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Nicastri, 49 anni, ingegnere informatico e sportivo torinese, ha confessato di aver ucciso Marco Veronese, 39 anni, imprenditore di Collegno. L’omicidio, avvenuto presumibilmente per motivi legati alla ex compagna della vittima, sarebbe nato da una lite degenerata in tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 232 Michele Nicastri L8217ingegnere