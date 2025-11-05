Chi è Michele Nicastri l’ingegnere insospettabile che ha confessato l’omicidio di Marco Veronese
Michele Nicastri, 49 anni, ingegnere informatico e sportivo torinese, ha confessato di aver ucciso Marco Veronese, 39 anni, imprenditore di Collegno. L’omicidio, avvenuto presumibilmente per motivi legati alla ex compagna della vittima, sarebbe nato da una lite degenerata in tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
C'è un fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Si tratta del fidanzato dell'ex compagna della vittima. Il presunto assassino si chiama Michele Ni - facebook.com Vai su Facebook