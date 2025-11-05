Chi è Michele Nicastri il killer di Collegno

Ha un nome e un cognome, dopo giorni di indagini, il "killer di Collegno" che la notte tra il 22 e il 23 ottobre ha ucciso Marco Veronese, imprenditore 39enne, finito con numerose coltellate. Si chiama Michele Nicastri, ha 49 anni ed è un ingegnere informatico residente a Torino. È sentimentalmente legato alla compagna della vittima e ha confessato il delitto davanti agli inquirenti. Fino a ora, Nicastri era incensurato e non aveva mai dato segni evidenti di poter commettere un simile crimine. Viene considerato benestante, chi lo conosce lo definisce un grande sportivo, proveniente da una famiglia rispettabile di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

