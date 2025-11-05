“Il suo famoso fidanzato potrebbe essere la cosa meno interessante di lei.”. Questa frase, pronunciata nel 2020 da Anna Wintour a proposito di Diana Taylor — la compagna di Michael Bloomberg — oggi sembra descrivere perfettamente Rama Duwaji, 28 anni, artista siriano-americana e moglie di Zohran Mamdani, il primo sindaco musulmano della città di New York e il più giovane da un secolo Solo che, a differenza di molte “first lady” prima di lei, Rama non ha alcuna intenzione di occupare un ruolo di supporto decorativo. E la sua discrezione — più che un segno di assenza — è una scelta politica. Chi è Rama Duwaji, illustratrice e animatrice. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

© News.robadadonne.it - Chi è l’artista Rama Duwaji, ora prima first lady della Gen Z di New York