La moglie di Zohran Mamdani, Rama Duwaji, ha contribuito silenziosamente a rafforzare la presenza virale del socialista democratico sui social media e ha persino disegnato i suoi loghi, nonostante sia stata per lo più un fantasma durante la campagna elettorale. La siro-americana cresciuta a Dallas e istruita a Dubai, trasferitasi a New York City solo quattro anni fa, potrebbe presto diventare la più giovane first lady della Grande Mela. La giovane siro-americana, di fede musulmana, non ha fatto campagna per il marito, né un’apparizione televisiva né un’intervista su una rivista. Nessun endorsement dalla la moglie di Zohran Mamdani, nemmeno sulla sua pagina Instagram dove di solito promuove le sue opere arte raffiguranti donne mediorientali e il mondo palestinese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Zohran Mamdani (il nuovo sindaco di New York), Rama Duwaji (Pro Pal e femminista)